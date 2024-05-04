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Hamas, ABD'nin savaşı durdurma güvencesi ile ateşkes teklifini kabul etmeye hazır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamas, ABD&#039;nin savaşı durdurma güvencesi ile ateşkes teklifini kabul etmeye hazır

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas'ın, ABD'nin savaşın "sürdürülebilir bir şekilde durdurulacağına" dair verdiği güvenceler ışığında son öneriyi kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Gazze'de olası bir esir anlaşması ve ateşkes için yürütülen müzakereler, Hamas'ın son teklife cevabını sunmaya hazırlandığı ve İsrail'in anlaşmaya varılamaması halinde Refah kentine yönelik bir saldırının yakın olduğunu belirttiği Cumartesi günü kritik bir noktaya geldi.

Arap ve Amerikalı arabulucular geçici bir ateşkes için yoğun baskı yaparken, Cumartesi günü çıkan bazı haberlerde Hamas'ın, ABD'nin savaşın "sürdürülebilir bir şekilde durdurulacağına" dair verdiği güvenceler ışığında son öneriyi kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD GÜVENCESİ İLE 

Filistin'de yayımlanan Al-Quds gazetesi kimliği açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde Amerikalı arabulucuların İsrail'in üçüncü ve son aşamada Gazze'den tamamen çekileceği ve savaşın fiilen sona ereceği sözünü verdiğini yazdı. İsmi açıklanmayan bir Hamas kaynağı da İsrail'in Kanal 12 haber kanalına benzer bir açıklama yaptı.

Ateşkes anlaşmasının birkaç potansiyel aşamadan oluştuğuna inanılıyor; ilk aşamada birkaç haftalık bir ateşkes için "insani" esirlerin sınırlı bir şekilde serbest bırakılması öngörülürken, daha fazla serbest bırakma ve daha ciddi bir ateşkes içeren başka aşamalar da mümkün.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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