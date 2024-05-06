Columbia Üniversitesi yönetiminin başı Filistin protestolarıyla dertte: Mezuniyet töreni iptal edildi!

Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin'e destek protestoları İngiltere'ye de sıçradı!

Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin'e destek protestoları İngiltere'ye de sıçradı!

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde yönetim, Filistin'e destek protestolarını gerekçe göstererek 15 Mayıs'ta yapılması planlanan mezuniyet törenini iptal etti.

Columbia Üniversitesi, 15 Mayıs'ta yapılması planlanan üniversite çapındaki mezuniyet töreninin, haftalardır devam eden Filistin'e destek protestoları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

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COLUMBİA'DAKİ PROTESTOLAR CESARET VERDİ

Dünya çapında ilgi gören Columbia'daki protestolar, ABD'nin dört bir yanındaki düzinelerce üniversitede benzer gösterilere ilham verdi. Öğrenciler Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu ve okullarının İsrail ile bağlantısı olan şirketler ile ilişkisini kesmesini talep etti.

Aralarında Columbia'nın da bulunduğu bazı üniversiteler, kampüs güvenliğinin büyük bir ihtiyaç olduğunu öne sürerek yüzlerce protestocuyu dağıtmak ve tutuklamak için coplar ve flaş bombaları kullanan çevik kuvvet polisine çağrıda bulundu. Sivil toplum örgütleri, polis müdahalesinin ifade özgürlüğünün ihlali olarak nitelendirdi ve kınadı. İlgili Haberler Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin'e destek protestoları İngiltere'ye de sıçradı! ÜLKE ÇAPINDA MEZUNİYET TÖRENLERİ İPTAL EDİLİYOR