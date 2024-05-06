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Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin'e destek protestoları İngiltere'ye de sıçradı!

Düzenleyen: / Kaynak: The Telegraph
- Güncelleme:
Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD&#039;deki Columbia Üniversitesi&#039;nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin&#039;e destek protestoları İngiltere&#039;ye de sıçradı!

Dünya Haberleri  / The Telegraph

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm tehditlere rağmen durmayan Filistin'e destek protestoları, İngiltere'nin en saygın üniversiteleri olan Oxford ile Cambridge'e de yayıldı.

Oxford ve Cambridge Üniversitesi öğrencileri, ABD'yi saran kampüs protestolarına karşılık vererek Filistin'e destek gösterisi düzenlediler. İsrail'in katliamlarını dünyaya haykıran öğrenciler, üniversite kampüslerinde kamp kurdular.

"ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SOYKIRIMI DESTEKLİYOR"

Cambridge Üniversitesi kampüsünde kamp kuran öğrenciler, üniversitenin "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle protestoları düzenlediklerini açıkladılar.

"OTURUP SEYRETMEYİ REDDEDİYORUZ!"

Cambridge for Palestine organizatörleri, üyelerinin çadırlar, malzemeler ve uyku tulumlarıyla kampüste protesto düzenlediği görüntüleri paylaşarak, üniversitenin "Gazze'deki Filistinlilere karşı İsrail'in soykırımını desteklerken bizler sadece oturup seyretmeyi reddediyoruz" açıklamasında bulundular.

Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin'e destek protestoları İngiltere'ye de sıçradı! - 1. Resim

Oxford'da, kamp liderleri üniversite yetkililerine altı madde içeren bir talep ilettiler. Taleplerin arasında "İsrail'in Gazze'deki soykırım ve işgaline boykot uygulanması, İsrail ile yürütülen tüm finansal bilgileri açıklanması, Barclays ile bankacılığın durdurulması, Gazze'nin eğitim sistemini yeniden inşa edilmesine yardımcı olunması ve İsrail'in soykırım ve işgaline desteği geri çekilmesi" yer alıyor.

Protestocular, yaptıkları açıklamada "İnsan medeniyet tarihinde, şiddet, yerinden edilme ve yıkıcı koloniyel imparatorlukların inşasında daha fazla suç ortağı olan bir üniversite yoktur." ifadesini kullandı.

Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin'e destek protestoları İngiltere'ye de sıçradı! - 2. Resim

OXFORD'DAN AÇIKLAMA

Oxford Üniversitesi yönetimi, devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada "Üniversite topluluğumuzun üyeleri tarafından devam eden gösterinin farkındayız. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın barışçıl protestolar şeklindeki ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz. Katılan herkesin saygı, nezaket ve empatiyle bunu yapmasını rica ediyoruz. Oxford Üniversitesi'nin başlıca odak noktası Üniversite topluluğunun sağlığı ve güvenliğidir ve öğrenci sınavları da dahil olmak üzere iş, araştırma ve öğrenim üzerindeki herhangi bir etkinin en aza indirilmesini sağlamaktır. Öğrenci ve çalışan iletişimimizde vurguladığımız gibi, Oxford Üniversitesi'nde hoşgörüsüzlüğe yer yoktur." ifadelerini kullandı.

 

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: The Telegraph
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