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ABD'deki üniversitelerde sular durulmuyor... Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Filistin protestosuna polis müdahalesi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin saygın üniversitelerinden Los Angeles kentindeki Kaliforniya Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere polis müdahale etti.

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestoların önü alınamıyor. Binlerce üniversite öğrencisinin katılımıyla düzenlenen protestolara polis müdahalesi gelse de, şimdiye kadar alınan hiçbir önlem protestoların önünü kesmede başarılı olamadı. 

COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ'NDE 300 GÖZALTI

İsrail karşıtı protestoların ilk çıktığı yer alan Columbia Üniversitesi'nde ise bugün gerçekleşen protestolarda yaklaşık 300 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi. Protestoların patlak verdiği gündem bu yana dünya basınında geniş yankı bulan Columbia Üniversitesi, Filistin direnişinin sembol üniversitelerinden biri haline geldi. 

ABD'deki üniversitelerde sular durulmuyor... Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Filistin protestosuna polis müdahalesi! - 1. Resim

"ÖZGÜR FİLİSTİN!"

Bu sabahın erken saatlerinden itibaren Kaliforniya Üniversitesi kampüsünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler, "Özgür Filistin, katliamı durdurun!" sloganları atarak polislerin kampüse girmesini önlemek amacıyla kampüs girişine barikat kurdu. Los Angeles polisinin, barikatları aşıp kampüse girmeyi başardığı ancak sayıca üstün olan Filistin destekçisi öğrenciler karşısında geri çekilmeye mecbur kaldığı belirtildi.

BİRLİKTE NAMAZ KILDILAR

Kaliforniya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana katlettiği 35 bin Filistinlinin acısını paylaşmak ve İsrail'i protesto etmek amacıyla kampüsteki protestolarına aralıksız devam ederken, birlikte namaz kılmayı ihmal etmedi. Birlikte namaz kılan öğrenciler, hep birlikte Gazze'de hayatını kaybeden masum siviller için dualar etti.

ABD'deki üniversitelerde sular durulmuyor... Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Filistin protestosuna polis müdahalesi! - 2. ResimABD'deki üniversitelerde sular durulmuyor... Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Filistin protestosuna polis müdahalesi! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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