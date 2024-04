Bakan Yusuf Tekin net konuştu! Eğitimde bitmeyen tartışma: Mülakat

Millî Eğittim Bakanı Tekin, öğretmen atamalarındaki ‘mülakat’ tartışmasına noktayı koydu: Çocuklara iyi eğitim verecek öğretmenleri seçmek görevim. Eleştirenlerden şunu rica ediyorum. O zaman çocuğunuzu okula yazdırırken siz de öğretmen seçmeyin.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Öğretmen atamalarında ‘mülakat’ tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi “Görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakat kalkacak” dedi. Bu sözlerin ardından kamuoyundan ‘mülakat tarih oluyor’ yorumları yapıldı.

Açıklamaların başka yere çekilmesi sonrası Cumhurbaşkanı kaynakları “Öğretmenlik, görevin getirdiği zorunluluklar içinde” çıkışı geldi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de benzer ifadeler kullandı.

Açıklamaların üzerinden aylar geçmesine rağmen mülakat krizi eğitimde bir türlü noktalanamıyor. Çeşitli platformlarda atama bekleyen öğretmenler yaptıkları eylemlerle mülakatın kaldırılmasını istiyor. Son olarak pazar günü atama bekleyen öğretmenler, Ankara Ulus’ta muhalefetin verdiği destekle miting yaptı. Tartışmalar zirve yapınca Bakan Yusuf Tekin, katıldığı yayında “Bunu konuşmaktan gına geldi” diyerek eleştirilere cevap verdi.

“Kariyerime sebep olsa da popülizmden uzak duracağım” vurgusu yapan Tekin şunları söyledi: 20 milyon çocuk bize emanet. Çocuklarını bize emanet eden veliye bir şekilde onları mutlu edecek, çocuklarına iyi eğitim verecek öğretmenleri seçmek benim görevim. Beni eleştiren insanlardan şunu rica ediyorum. O zaman çocuğunuzu okula yazdırırken öğretmen seçmeyin lütfen. Öğretmeni sonra bana şikâyet etmeyin.

HER ADAYA BİR NUMARA

Kariyerime sebep olsa da popülizmden uzak duracağım. KPSS yeterli bir seçme kriteri olmadığı için mülakat gerekli. Mülakata karşıyım diyenlere de söyleyecek cevabım yok. Saygı duyuyorum. Kanunda mülakat var ve bunu uygulamak durumundayım. Biz şunu yapacağız. Jüri üyeleri, önüne gelen adayın memleketi, anası, babası, adı hiçbir bilgisi olmayacak. Her adaya bir numara vereceğiz. Dolayısıyla jüri üyeleri torpil isteyen kişiyi bilmeyecek. Bütün bu süreci de kamera kaydına alacağız. Tartışmaların önüne geçmek için de sınavın son on dakikasında adaya bir A4 kâğıdı vereceğiz. Bana şunlar soruldu ben de bu şu cevapları yazdım diye altına da imzayı atacak. Eksik not verildi iddialarını da bitireceğiz. Ama ben sizin adaletinize güvenmiyorum diyen kişiye de diyorum ki gelin masanın etrafına oturalım. Sizin zihninizde adalet, hukuksuzluk, kayırmacılık ya da benzeri şeylere sebebiyet veren her ne ise onları çözebilecek tedbirleri beraber masaya koyalım.