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Karadeniz'deki eğitim uçuşu sonrası merak edildi! THK'nın envanterde hangi savaş uçakları var? İşte o uçaklar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
THK, F-16, KAAN, Hürjet, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB sosyal medya hesabından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçakların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini duyurdu. Söz konusu eğitim uçuşunun ardından, THK'nın envanterinde hangi savaş uçaklarının bulunduğu akıllara geldi. İşte birbirinden modern o uçaklar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçakların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti" denildi.

Türkiye, sahip olduğu uçakları hem modernizasyonla güncel tutuyor hem de yerli üretimle yeni nesil jetler geliştirmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNDE HANGİ SAVAŞ UÇAKLARI VAR?

İşte THK’nın savaş uçağı envanteri:

Karadeniz'deki eğitim uçuşu sonrası merak edildi! THK'nın envanterde hangi savaş uçakları var? İşte o uçaklar... - 1. Resim

F-16 FİGHTİNG FALCON

Yaklaşık 250 adet aktif. Blok 30, 40 ve 50+ konfigürasyonlarıyla görevde. 1987’den itibaren envantere girdi. 165’i yerli imkanlarla modernize edildi. Blok 50+ seviyesine ulaştırıldı. Radar, yakıt kapasitesi ve silah taşıma yetenekleri geliştirildi. Blok 70 Viper modeli için 40 adet sipariş verildi.

Karadeniz'deki eğitim uçuşu sonrası merak edildi! THK'nın envanterde hangi savaş uçakları var? İşte o uçaklar... - 2. Resim

F-4E PHANTOM II / TERMİNATÖR 2020

Yaklaşık 30 adet görevde. 1970’lerden itibaren kullanılmaya başlandı. 1997’de İsrail’le yapılan anlaşmayla 54 uçak modernize edildi. Akıllı mühimmat ve güdümlü füze taşıma kapasitesine sahip. 2030’lara kadar görevde kalmaları planlanıyor.

Karadeniz'deki eğitim uçuşu sonrası merak edildi! THK'nın envanterde hangi savaş uçakları var? İşte o uçaklar... - 3. Resim

KAAN (MİLLİ MUHARİP UÇAK)

KAAN, henüz görevde değil. Beşinci nesil jet olarak geliştirildi.

Şubat 2024’te ilk test uçuşu yapıldı. Seri üretimin 2030’lu yıllarda başlaması hedefleniyor. Yerli mühimmat, düşük radar izi ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olacak.

Karadeniz'deki eğitim uçuşu sonrası merak edildi! THK'nın envanterde hangi savaş uçakları var? İşte o uçaklar... - 4. Resim

F-5 FREEDOM FİGHTER (AKROBASİ UÇAĞI)

Sayısı net bilinmiyor. Türk Yıldızları akrobasi timi tarafından kullanılıyor. Eğitim ve gösteri amaçlı görevlerde aktif.

Karadeniz'deki eğitim uçuşu sonrası merak edildi! THK'nın envanterde hangi savaş uçakları var? İşte o uçaklar... - 5. Resim

T-38 TALON (JET EĞİTİM UÇAĞI)

Jet pilotu eğitiminde kullanılıyor. Modernize edilerek 'Ari' adı verilen versiyonlara dönüştürüldü. Aktif görevde.

Karadeniz'deki eğitim uçuşu sonrası merak edildi! THK'nın envanterde hangi savaş uçakları var? İşte o uçaklar... - 6. Resim

HÜRJET (YERLİ JET EĞİTİM UÇAĞI)

Henüz envantere girmedi. Yerli üretimle geliştirilen yeni nesil jet eğitim uçağı. Test uçuşları başladı, ilerleyen yıllarda T-38’lerin yerini alması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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