Niğde'de kazalar peş peşe geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Niğde'de gece yarısı sıcak saatler yaşandı. Peş peşe gelen kazalarda çok sayıda kişi öldü, yaralılar da var. Ulukışla ilçesinde 3 tır, kamyon ve otomobil birbirine girdi. Edikli Beldesi yakınlarında da ticari araç motosikletle çarpıştı. İşte bölgede son durum...

İlk kaza saat 21.30 sıralarında Ulukışla - Pozantı Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Aksaray istikametine doğru seyreden D. K. idaresindeki kamyon ile Ulukışla'ya giden Z.Y. idaresindeki çekici kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen iki tır ve otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar D. K. ve Z.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



Kazaya karışan diğer araçların sürücüleri yara almadan kurtuldu. Niğde Valisi Cahit Çelik olay yerinde yaptığı açıklamada hayatını kaybeden sürücülere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETİ BİÇTİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

İkinci kaza Niğde - Kayseri yolunda Edikli Beldesi yakınlarında meydana geldi. Zekarya Ü. idaresindeki hafif ticari araç önünde seyreden ve aydınlatması bulunmadığı iddia edilen Tahsin Y. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari aracın çarpmasıyla motosikletin arka kısmında oturan ve yola savrularak düşen 15 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada motosiklet sürücüsü Tahsin Y., ticari araç sürücüsü Zekarya Ü. ile araçta bulunan eşi Güleser Ü., 10 yaşındaki kız çocuğu Nihal Ü. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.