FETÖ'cü samanlığın içinde yakalandı! 14 yıl kesinleşmiş cezası var

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi tüm karalılığıyla sürüyor.

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

14 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Ekipler, bu kapsamda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsünün, ilçeye bağlı 2 bin 500 rakımdaki bir yaylada saklandığını tespit etti.

Hükümlü, MİT destekli düzenlenen operasyonda yayladaki bir samanlıkta saklanırken yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.