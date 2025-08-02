FETÖ'cü samanlığın içinde yakalandı! 14 yıl kesinleşmiş cezası var
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Erzurum'da, 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi, samanlığın arasına saklandığı sırada bulundu.
Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi tüm karalılığıyla sürüyor.
Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
14 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR
Ekipler, bu kapsamda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsünün, ilçeye bağlı 2 bin 500 rakımdaki bir yaylada saklandığını tespit etti.
Hükümlü, MİT destekli düzenlenen operasyonda yayladaki bir samanlıkta saklanırken yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş