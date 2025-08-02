Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > FETÖ'cü samanlığın içinde yakalandı! 14 yıl kesinleşmiş cezası var

FETÖ'cü samanlığın içinde yakalandı! 14 yıl kesinleşmiş cezası var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ&#039;cü samanlığın içinde yakalandı! 14 yıl kesinleşmiş cezası var
FETÖ, Türkiye, Terör, Yakalama, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Erzurum'da, 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi, samanlığın arasına saklandığı sırada bulundu.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi tüm karalılığıyla sürüyor.

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'cü samanlığın içinde yakalandı! 14 yıl kesinleşmiş cezası var - 1. Resim

14 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Ekipler, bu kapsamda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsünün, ilçeye bağlı 2 bin 500 rakımdaki bir yaylada saklandığını tespit etti.

Hükümlü, MİT destekli düzenlenen operasyonda yayladaki bir samanlıkta saklanırken yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rusya, Güney Kıbrıs’ı tehdit etti! Cezasız bırakmayız!”Osimhen imza töreni saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? Osimhen ve Leroy Sane imza töreni canlı yayın bilgileri netleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz, saçmalıktır" - Gündem"Filistin hassasiyetimizi sorgulayamaz, saçmalıktır"CHP'nin acı günü! Eski milletvekili hayatını kaybetti - GündemCHP'nin acı günü! Eski vekil hayatını kaybettiKamyonetle cip çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - GündemKamyonetle cip çarpıştı! Çok sayıda yaralı varGenç kalecinin kuyumcu babasının acı sonu! Dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu - GündemGenç kalecinin kuyumcu babasının acı sonu!Göletin suları çekildi, binlerce balık telef oldu! Vatandaş kötü kokudan şikayetçi - GündemGöletin suları çekildi, binlerce balık telef olduİstanbul’da yağmur sürprizi! Hazırlıksız yakalandılar - Gündemİstanbul’da yağmur sürprizi!
Sonraki Haber Yükleniyor...