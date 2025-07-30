Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > FETÖ'nün 'adalet teşkilatı' yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı

FETÖ'nün 'adalet teşkilatı' yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ&#039;nün &#039;adalet teşkilatı&#039; yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı
FETÖ, Operasyon, Gözaltı, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'adalet teşkilatı' mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Yurdun dört bir yanında FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'adalet teşkilatı' mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

3 İLDE 6 GÖZALTI KARARI

Örgütün mahrem imamları ile operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bağlılık ve sadakatlerine göre örgüt tarafından yapıldığı tespit edilen kodlamalar gibi çeşitli deliller elde edilen 1’i aktif olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 3 ilde 30 Temmuz tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 saatlik yangın ciğerlerimizi yaktı! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktıAhmet Özer'in avukatından MHP'ye dikkat çeken ziyaret
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahmet Özer'in avukatından MHP'ye dikkat çeken ziyaret - GündemÖzer'in avukatından MHP'ye dikkat çeken ziyaret!10 saatlik yangın ciğerlerimizi yaktı! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı - GündemTahribat gün ağarınca ortaya çıktıTürkiye'de faaliyet gösteren dev banka işleme kapatılıyor! - GündemTürkiye'de faaliyet gösteren dev banka işleme kapatılıyor!Konya'da korkutan deprem! İşte ilk veriler - GündemKonya'da korkutan deprem! İşte ilk verilerMeteoroloji il il saydı, İstanbul dahil saat verdi! Beklenen müjde bugün geliyor - GündemBeklenen sağanak için saat verildiMurat Kapki'den Murat Ongun itirafları! O villanın sırrı ortaya çıktı - GündemOngun'un villasının sırrı ortaya çıktı: Kara para
Sonraki Haber Yükleniyor...