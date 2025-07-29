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26 ilde FETÖ operasyonu: 56 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FETÖ, Operasyon, Tutuklama, Terörizm, Suç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FETÖ’ye yönelik 26 ilde son 2 haftada icra edilen operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 56’sı tutuklandı, 21 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

FETÖ'ye yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlara yenileri eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 2 haftada FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, 77 şüpheliden 56'sının tutuklandığını ve 21'i hakkında işlemlerin devam ettiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şu detaylara yer verdi:

"Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

  • Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak,
  • FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,
  • Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,
  • Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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