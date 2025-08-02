Diş hekimlerinden kontenjan yorumu: Mesleğimiz rahat nefes aldı

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ -Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun süredir yürüttükleri görüşmelerin sonuç verdiğini belirterek, "2025-2026 eğitim döneminde diş hekimliği fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması, mesleğimizin geleceği açısından önemli bir adım. Mesleğimiz nefes aldı" ifadelerine yer verdi.

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"DAHA DA AZALTILSIN" TALEBİ

Genç Diş Hekimliği Derneği de kontenjanların daha önce plansızca artırılmasının sektörde ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. Dernek, "Yaşanan bu gelişmeden memnunuz. Ancak kontenjanlar halen yüksek. Daha da azaltılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Son yıllarda mezun sayısındaki hızlı artış nedeniyle istihdam sorunları, gelir düşüşü ve mesleki doyumun azalması gibi problemler yaşayan diş hekimleri, alınan kararla birlikte kontenjan planlamasının mesleğin geleceği adına daha sağlıklı bir zemine oturtulmasını umut ediyor.