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ABD'den yeni finansal girişim! “Project Crypto” devrede

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;den yeni finansal girişim! “Project Crypto” devrede
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'den Kripto Borsası'na yönelik kritil bir adım geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), finansal piyasaların blokzincire taşınması amacıyla “Project Crypto” adlı yeni bir girişim başlattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Amerika'nın finansal piyasalarının blokzincire taşınmasını sağlamak amacıyla menkul kıymet kurallarını modernize etmeyi hedefleyen “Project Crypto” adlı girişimi başlattığını duyurdu.

ABD'den yeni finansal girişim! “Project Crypto” devrede - 1. Resim

AMERİKA'YI KRİPTONUN BAŞKENTİ YAPMA VİZYONU

SEC Başkanı Paul Atkins, “Piyasalarımızın tarihinde yeni bir dönemin eşiğindeyiz” diyerek, bu adımın ABD Başkanı Donald Trump’ın “Amerika’yı kriptonun başkenti yapma” vizyonunun bir parçası olduğunu belirtti.

Atkins, ABD piyasalarının zincir dışı yapıdan zincir üstü sisteme geçmesinin potansiyel faydaları ve risklerinin bütüncül biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump’ın istikrarlı kripto paraları düzenleyen tarihi nitelikteki “GENIUS Yasası”nı imzaladığını hatırlatan Atkins, Project Crypto’nun, ABD’yi iş kurmak, ileri teknoloji geliştirmek ve sermaye piyasalarına katılmak için “dünyanın en iyi yeri” olarak korumayı amaçladığını ifade etti.

Atkins, “Önceki yönetimin ‘denetim yoluyla düzenleme’ yaklaşımıyla sekteye uğrayan ve ülkemizi terk eden kripto işletmelerini geri getireceğiz” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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