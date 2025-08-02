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Ünlü müzisyeni taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı! Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ünlü müzisyeni taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı! Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ünlü müzisyen Çağan Şengül ve vokal ekibini taşıyan minibüs, Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı gişeleri yakınında bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

MÜZİSYENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI

Kaynaşlı gişeleri Ankara istikametinde otoyol yol ayrımında, Şengül ve vokal grubunu taşıyan S. H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı minibüs bariyerlere çarptı.

Ünlü müzisyeni taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı! Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı - 1. Resim

ÇAĞAN ŞENGÜL VE VOKAL EKİBİ YARALANDI

Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.

Ünlü müzisyeni taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı! Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ünlü müzisyeni taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı! Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı - 3. Resim

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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