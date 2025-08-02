Ünlü müzisyeni taşıyan araç bariyerlere ok gibi saplandı! Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ünlü müzisyen Çağan Şengül ve vokal ekibini taşıyan minibüs, Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı gişeleri yakınında bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
MÜZİSYENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI
Kaynaşlı gişeleri Ankara istikametinde otoyol yol ayrımında, Şengül ve vokal grubunu taşıyan S. H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı minibüs bariyerlere çarptı.
ÇAĞAN ŞENGÜL VE VOKAL EKİBİ YARALANDI
Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak