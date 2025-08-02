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Kamyonetle cip çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kamyonetle cip çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre C.K. kontrolündeki 54 KF 036 plakalı kamyonet ile Irak uyruklu A.U.A.O. idaresindeki yabancı plakalı Audi marka cip çarpıştı.

Kazada 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kamyonetle cip çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Yaralılar bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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