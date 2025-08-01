Fakültelerde revizyon! Kontenjanlar yüzde 18 düşürüldü

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Üniversite hayali kuran adayların 13 günlük zorlu tercih maratonu bugün başladı. Açıklanan kılavuza göre bu sene genel olarak kontenjanlarda gözle görülür bir düşüş var.

Devlet programlarına baktığımızda iki yıllık programlar ve eşit ağırlıkta yüzde 25, sayısalda yüzde 10’dan fazla, sözelde ise yüzde 10’a yakın bir düşüşe gidilmiş. Okul birincileri için 18 bin 480; şehit, gaziye 4 bin 45, depremzedelere 9 bin 141, 34 yaş üstü kadınlara 11 bin 678 olmak üzere toplam kontenjan 837 bin 884. Geçen yıl 1 milyon 21 bindi. Yani bu yıl yüzde 18 oranla 184 bin kontenjan azalmış.

Düşüşün zirvesinde ise geçen seneye kıyasla 4 bin 81 kontenjan düşüklüğüyle hukuk bölümü geliyor. Mesela; İstanbul Üniversitesinde 500’den 250’ye; Ankara Üniversitesinde 500’den 200’e düştü. Akdeniz Üniversitesinde 200’den 100’e, Anadolu Üniversitesinde 300’den 200’e indi. Hukuk’ta yaşanan bu düşüş bazı bölümleri de direkt olumsuz etkileyecek.

Öte yandan, hukuka girişte üniversite sınavındaki başarı sıralaması da 125 binden 100 bine yükseltildi. Bunun yanında Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde de dikkat çeken bir azalma var. Bütün bu tabloya rağmen vakıf üniversitelerinde genel bir düşüşe gidilmemesi dikkat çekiyor.

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HUKUKÇULAR: DESTEKLİYORUZ

Son 10 yılda hemen hemen her şehirde bir hukuk fakültesi açıldı. Açıklanan son verilere göre, Türkiye genelindeki avukat sayısı 31 Aralık 2023 itibarıyla 185 bin 749 iken, bir yıl içinde 13 bin 393 kişilik artışla 31 Aralık 2024 itibarıyla 199 bin 142’ye ulaştı. Stajyer avukat sayısı da 25 binin üzerinde. Hızlı artış sebebiyle mevcut avukatların yaklaşık yüzde 46’sı 0 (sıfır)-5 yıl kıdeme sahip. 85 üzerinde hukuk fakültesinde ise şu anda yaklaşık 100 bin öğrenci bulunuyor. Dört yıl içerisinde avukat sayısının 300 bin olacağı öngörülüyor.

Avukat sayısındaki bu artış birçok problemi de beraberinde getiriyor. Atılan son adımla hukukçular ve eğitimciler artış hızının kesilmesi noktasında kararın olumlu olacağını ifade ediyor.

ÖĞRETMENLİKTEN UZAKLAŞILIYOR

İşsiz öğretmen ordusu her geçen yıl artıyor. 600 bine yakın öğretmen adayı atanmayı bekliyor. MEB’in son açıkladığı atama sayısının 10 bin olması, ücretli öğretmenliğin artması ve Millî Eğitim Akademisinin getirilmesi gibi faktörler adayları öğretmenlikten soğutuyor. YÖK’ün kontenjanları da bu duruma yansımış durumda. Okul Öncesi, İngilizce gibi birçok öğretmenlik kontenjanında düşüş var.

ADAYLARI ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Kontenjanlarda yapılan genel düşüşü değerlendiren eğitim uzmanları uyardı:

Kontenjanların ciddi şekilde azaltılmaya gidilmesi bize de sürpriz oldu. Burada net görünen bazı tehlikeler var. Ortadaki tablo bize ‘çok temkinli olun’ diyor. En kötü senaryoyu düşünerek bu sene tercih yapın. İki yıllıklarda miadını doldurmuş bölümlerin kapatılmaya gidilmesi yerinde. Ama burada zor duruma düşen grup eşit ağırlık olarak görüyoruz. Keşke bu kadar düşüşün yapılacağı önceden duyurulsaydı. Kendi sıralarınıza güvenerek listeyi doldurmak yerine temel mottonuz ‘güvenli tercih’ olsun.

SON DAKİKAYA BIRAKMAYIN

Tercih işlemini dileyen öğrenci tek tercih ile de tamamlayabilir, 24 tercih hakkının tamamını da kullanabilir. Bu süreci son dakikaya bırakmamanız çok önemli. Zira bütün işlemler online olarak yapılabildiği için son dakikada muhtemel bir erişim sıkıntısı hâlinde belki de bütün emekleriniz çöpe gidecek.