Üniversite tercihinde uzmanlardan stratejik tavsiyeler! Bu maddeleri araştırmadan tercih yapmayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından bu kez de sınav kadar zorlu bir dönem olan tercih maratonu başladı.

Milyonlarca öğrenci, geleceklerini şekillendirecek üniversiteyi ve bölümü 13 Ağustos'a kadar belirlemesi gerekiyor.

Bu kritik dönemde öğrencilerin dikkat etmesi gereken hassas noktalar bulunuyor.

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TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aslı Orman sadece puana bakarak tercih yapmanın doğru olmadığını belirtiyor. "Öğrencilerin yerleşip yerleşemeyeceği 24 tercih hakkını nasıl kullandığına bağlı. Tercih sıralamasını yalnızca puana göre değil, aynı zamanda başarı sırasına, ilgi alanlarına ve hedeflere göre şekillenmek gerekiyor" diyor.

Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenleri şu tavsiyelerle açıklıyor:

Başarı sırasına göre tercih yapın: Puanlar her yıl değişebilir, ancak başarı sırası ile tercih yapmak daha doğru sonuçlara ulaşmayı sağlar.

Bölüm ve meslek içeriğini araştırın: Ders programları, mezunların istihdamına, staj ve iş imkanlarına bakın.

Üniversite imkanlarını analiz edin: Akademik kadro, yurt dışı imkanları, kampüs hayatı çok şey anlatır.

Şehri göz ardı etmeyin: Geçim maliyeti, barınma ve ulaşım gibi unsurlar gerçek hayatı etkiler.

Burs şartlarına dikkat edin: Özellikle vakıf üniversitelerinde bursun devam şartlarını iyi inceleyin.

Üniversitenin akreditasyon ve kalite belgelerini inceleyin : Tercih etmeyi düşündüğünüz programın Yükseköğretim Kalite Kurulu veya uluslararası akreditasyonlara sahip olup olmadığını kontrol edin. Bu tür belgeler, bölümün eğitsel kalitesi hakkında fikir verir.

Kişisel hedefler ve mutluluk dikkate alınmalı : Başarı sırasına veya çevrenin beklentilerine göre değil, kendi ilgi, değer ve hedeflerinize göre tercih yapın. Sadece kazanmak için yapılan tercihler uzun vadede mutsuzluk yapabilir.

Başarı sırası barajlarına mutlaka dikkat edin: Bazı lisans programları için ÖSYM tarafından başarı sırası barajı uygulanmaktadır. Bu barajın altında kalan adaylar, ilgili programları tercih edemez. Tercih listesi hazırlanırken bu barajlar göz önünde bulundurulmalı, aksi takdirde yapılan tercihler geçersiz sayılabilir.

TERCİH LİSTESİ İÇİN 3 AŞAMALI STRATEJİ

Tercih listesinin üç aşamalı bir stratejiyle oluşturulmasını tavsiye ediyor.

Listenin başına yerleşme ihtimalinin düşük olduğu ancak çok istedikleri bölümleri koymalarının doğru olacağını belirten Orman "Daha sonra başarı sırasına çok yakın ve yerleşme ihtimali yüksek olan bölümlere yer verilmeli. Örneğin 100 bininci sırada yer alan bir aday için bu aralık, 90 bin ile 110 bin arasında kalan bölümler olabilir. Bu tercihler, gerçekçi ve hedefinize uygun seçenekleri barındırdığı için listenizin en kritik bölümünü oluşturur. Listenin son bölümü ise mutlaka garantiye alınmış programları içermelidir.Yani başarı sıranızın 2 katı kadar altına düşen bölümleri bu alana yerleştirebilirsiniz. Ancak burada önemli olan nokta eğer bu bölümler, gerçekten okumak istemediğiniz, sizi mutsuz edecek bir alandaysa; bu tercihleri hiç yazmamak ve sınava yeniden hazırlanmayı göze almak, uzun vadede çok daha sağlıklı bir karar olabilir. Zorunlulukla yapılan tercihler, yıllar sürecek bir pişmanlığa dönüşebilir" dedi.