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Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada dikkat çeken detay

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 9 kişiden 8'inin kadın olması dikkat çekti.

Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün öğrenci olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 8'i kadın 9 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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