Gaziantep’te beton mikseri, yolcu minibüsüne çarptı: 8 ölü

Alkollü minibüsçü kaza yaptı, araçtan indiği gibi yanındaki kadını tokatladı!

Alkollü minibüsçü kaza yaptı, araçtan indiği gibi yanındaki kadını tokatladı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında yolcu taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı. Öte yandan bölgeden ilk görüntüler de geldi. Kaza bölgesinde tam anlamıyla can pazarının yaşandığı görüldü.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." dedi.