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Gaziantep’te beton mikseri, yolcu minibüsüne çarptı: 8 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında yolcu taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı. Öte yandan bölgeden ilk görüntüler de geldi. Kaza bölgesinde tam anlamıyla can pazarının yaşandığı görüldü.

Gaziantep’te tır, yolcu minibüsüne çarptı: 8 ölü - 1. Resim

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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