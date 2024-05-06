Gaziantep’te beton mikseri, yolcu minibüsüne çarptı: 8 ölü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında yolcu taşıyan minibüs ile beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı. Öte yandan bölgeden ilk görüntüler de geldi. Kaza bölgesinde tam anlamıyla can pazarının yaşandığı görüldü.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." dedi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı