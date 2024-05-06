Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kocaeli'de feci iş kazası! Sahibi olduğu fabrikada pres makinesine sıkıştı, durumu ağır

Kocaeli'de feci iş kazası! Sahibi olduğu fabrikada pres makinesine sıkıştı, durumu ağır

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de feci iş kazası! Sahibi olduğu fabrikada pres makinesine sıkıştı, durumu ağır

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de plastik üreten fabrikada korkunç bir iş kazası yaşandı. Fabrikanın sahibi olduğu öğrenilen Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay İzmit ilçesine bağlı Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde plastik ürün üreten bir fabrikada yaşandı. 

PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI

Fabrikanın sahibi olduğu öğrenilen Necmi Ş, herkesin gözleri önünde pres makinesine sıkıştı. Çalışanlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan talihsiz adam, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yapay zekâ Gipi, yarım milyonun arkadaşı oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kilis'te kan donduran olay! Eşi ve 3 küçük çocuğunu boğarak katletti - GündemKilis'te bir adam eşi ve 3 yavrusunu boğarak öldürdüAksaray'da mandıra çöktü, yüzlerce hayvan göçük altında kaldı! - GündemMandıra çöktü! Yüzlerce hayvan göçük altındaİntikam gecesi! Otobüsler alev alev yandı - Gündemİntikam gecesi1 milyon kişi Türkçe öğreniyor... Dizilerimiz dünyanın Türkiye'ye merakını artırıyor - Gündem1 milyon kişi Türkçe öğreniyorMersin'e dolu yağdı, araçlar hasar gördü - GündemBu kez de dolu vurdu, araçlar hasar gördüVan'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu - GündemVan'da 4.1 büyüklüğünde deprem sonrası ilk açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...