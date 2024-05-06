Kocaeli'de feci iş kazası! Sahibi olduğu fabrikada pres makinesine sıkıştı, durumu ağır

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Mayıs 2024 05:36 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 05:36 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de plastik üreten fabrikada korkunç bir iş kazası yaşandı. Fabrikanın sahibi olduğu öğrenilen Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.