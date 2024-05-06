Kocaeli'de feci iş kazası! Sahibi olduğu fabrikada pres makinesine sıkıştı, durumu ağır
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kocaeli'de plastik üreten fabrikada korkunç bir iş kazası yaşandı. Fabrikanın sahibi olduğu öğrenilen Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay İzmit ilçesine bağlı Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde plastik ürün üreten bir fabrikada yaşandı.
PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI
Fabrikanın sahibi olduğu öğrenilen Necmi Ş, herkesin gözleri önünde pres makinesine sıkıştı. Çalışanlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan talihsiz adam, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı