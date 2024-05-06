Alkollü minibüsçü kaza yaptı, araçtan indiği gibi yanındaki kadını tokatladı!

Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. O esnada kaldırımdan geçen bir kişi faciadan kıl payı kurtuldu. Şoför ise kazanın ardından sinirle yanındaki kadını araçtan indirerek tokatlamaya başladı.

Olay, saat 06.30 sıralarında İslambey Mahallesi’nde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım kenarında bulunan beton mantarlara çarptı. O sırada kaldırımda yürüyen bir yaya çarpmanın etkisiyle etrafa savrulan beton parçalarından kıl payı kurtuldu. Savrulan beton parçaları çevredeki dükkanların kepenklerine hasar verdi.

ÖNCE KAZA YAPTI, ARDINDAN KADINI TOKATLADI

Kazanın ardından minibüs şoförü ve kadın araçtan indi. İkili arasında olay yerinde sözlü tartışma başladı. Kazanın ardından sinirli minibüs şoförü hıncını yanındaki kadından çıkararak kadını darp etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BİR YAYA CANINI ZOR KURTARDI

Kadını darp eden minibüs şoförünün muhtemelen alkollü olduğunu belirten İsmail Kaya, “Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Beyaz minibüs hızlı bir şekilde gelip buradaki dubaları parçalıyor. Dubalar savrulup bizim mağazalarımıza zarar verdi. O sırada bir yaya zor kurtuldu. Üzerine taşlar geldi. Daha sonra araç ileride durdu. İçerisinde bir bayan vardı. Muhtemelen tartışıyorlardı. Bayan indikten sonra alkollü şahıs bayanı darp etti. Tokatlayıp gönderdi. Polisler gelmeden kendisi kaçtı. Çok hızlıydı, muhtemelen alkollüydü. Burada bir yayaya zarar verebilirdi. Olan dükkanlara oldu” şeklinde konuştu.