Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen, daha önce görevlerinden alınan 10 polis memurunu düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.