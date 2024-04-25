Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) üyesi ve tanınmış yazar Dursun Ali Taşçı'nın vefatı edebiyat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Ünlü yazar Dursun Ali Taşçı'nın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberin devamında...

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Yönetim Kurulu üyesi ve tanınmış yazar Dursun Ali Taşçı'nın vefatı, Türk edebiyat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayata veda eden Taşçı için yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek ve ardından memleketi Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verilecek. Türkiye'nin önemli yazarlarından biri olan Dursun Ali Taşçı'nın hayatı hakkında ayrıntılar...

DURSUN ALİ TAŞÇI KİMDİR?

Dursun Ali Taşçı, 1955 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu ve Türkçe / Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fransa’da Türkçe öğretmeni olarak atanarak altı yıl boyunca bu görevi icra etti. Eğitim camiasında olduğu kadar yazın dünyasında da etkili olan Taşçı, ilk yazısını 1974 yılında bir ulusal gazetede yayımladı ve daha sonra birçok yayın organında köşe yazarlığı yaptı. Edebiyat, sanat, eğitim ve düşünce yazıları kaleme alan Taşçı, "Fıtratın Aşk Çağrısı" ve "Uygarlığa Aşkla Direnmek" gibi eserlerle okuyucularının karşısına çıktı. Evli ve üç çocuk babası olan Taşçı, Türk edebiyatına önemli bir miras ve yazın dünyasında derin izler bıraktı.

DURSUN ALİ TAŞÇI İÇİN TYB İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI MAHMUT BIYIKLI'NIN SÖZLERİ

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Taşçı'nın vefatıyla ilgili duygularını paylaşarak onun eğitime ve maarif davasına adanmış biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Taşçı'nın gençlerin yetişmesine büyük önem veren bir eğitimci olduğunu belirtti ve eserleriyle Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi. Bıyıklı, Taşçı'nın inançları uğruna mücadele eden bir Müslüman olduğunu ve ülke sevgisiyle dolu bir kişi olduğunu da ekledi.