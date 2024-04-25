Brighton - Manchester City maçı bu akşam 22.00’da oynanacak

Günün heyecanı futbolseverleri sardı! Bugün hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. Özellikle Premier Lig tutkunları, günün kritik karşılaşmalarını bekleyişle takip ediyor. Peki, hangi müsabakalar bugün sahne alacak? İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği detaylar...

Premier Lig heyecanı bu akşam da devam ediyor! Futbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Manchester City, eksik maçlarına rağmen ligde üçüncü sırada yer alırken, bugün Brighton deplasmanında üç puan arayacak. Son dönemdeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken mavi-beyazlılar, zirve yarışındaki iddialarını sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki, Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bu önemli mücadeleyi canlı olarak izleyebileceğiniz detaylar...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Premier Lig heyecanı, Brighton ile Manchester City arasındaki karşılaşma ile devam ediyor. Manchester City, ligin zirvesine oynadığı sezonunda, eksik maçlarıyla beraber 3. sırada bulunuyor. Bu maç, Brighton’un güçlü ev sahipliğinde, City'nin galibiyet arayışını ve zirve takibini sürdürme çabasını öne çıkarıyor.

Brighton, evindeki bu önemli mücadelede City karşısında elde edeceği puanlarla, ligdeki konumunu iyileştirmek istiyor. Ligin 11. sırasında bulunan ev sahibi takım, özellikle üst sıraları hedefleyen rakiplerini yakalamak için kritik bir karşılaşma oynayacak.

Manchester City ise son dönemde yaşadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını unutup ligdeki hedeflerine odaklanıyor. Lider Arsenal'ın 4 puan gerisinde bulunan mavi-beyazlılar, Brighton karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

BRIGHTON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın hakemi Jarred Gillett olacak ve bu zorlu mücadele 25 Nisan Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak. Heyecan verici bu maç beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Manchester City, 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 73 puan toplarken, Brighton ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 44 puan elde etti. Her iki takım da önemli oyuncularının performansına güveniyor ve sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki konumlarını iyileştirmeyi hedefliyorlar.