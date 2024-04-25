Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri henüz satışa çıkmadı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 12:25 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 12:26 - Güncelleme:

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Futbol dünyasında gözler Süper Lig'in 34.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisine çevrildi. Derbide görev alacak hakemin belli olmasının ardından maça dair detaylar merak ediliyor. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyenler ise Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletleri, tarihleri, fiyatları...