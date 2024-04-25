Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri henüz satışa çıkmadı
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Futbol dünyasında gözler Süper Lig'in 34.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisine çevrildi. Derbide görev alacak hakemin belli olmasının ardından maça dair detaylar merak ediliyor. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyenler ise Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletleri, tarihleri, fiyatları...
27 Nisan FB-BJK derbisi bilet fiyatları belli oldu mu, sorusuna cevap aranıyor. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair bilet, tarih, ve fiyatlar araştırılıyor. Peki, derbi maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK FB maç bileti kaç TL? Tüm merak edilenler haberimizde.
FB - BJK DERBİSİ 27 NİSAN'DA
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda 27 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek
Derbi mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma ise beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
HAKEM VOLKAN BAYARSLAN YÖNETECEK
Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Maç biletleri önümüzdeki günlerde taraftarlara sunulacak.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Karşılaşmanın tribünü bilet fiyatları henüz netleşmedi.
SÜPER LİG PUAN DURUMU (İLK 10 SIRA)
Galatasaray 90 P
Fenerbahçe 86 P
Trabzonspor 55 P
Beşiktaş 51 P
Başakşehir 49 P
Rizespor 48 P
Kasımpaşa 46 P
Antalyaspor 45 P
Alanyaspor 45 P
Sivasspor 45 P
Kaynak: Türkiye Gazetesi