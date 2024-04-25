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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyonun puanı...

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Spor Haberleri

Süper Lig'de, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı sona doğru iyice kızıştı. Ezeli rakipler arasında puan farkı 4. 'Şampiyon kim olacak?' sorusunun cevabı herkesin merak konusu. Futbol veri sitesi Euro Club Index Süper Lig şampiyonluğu için flaş bir tahmin yaptı. Ayrıca site şampiyonun puanında da değişikliğe gitti.

Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybı sonrası, Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında puan farkı 4'e çıktı. Futbol otoritelerine göre şampiyon, RAMS Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide belli olacak.

Tüm sporseverler 'Şampiyon kim olacak?' sorusunun cevabını merak ediyor. Yaptığı futbol analizleriyle bilinen futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig şampiyonunu açıkladı. Daha önce de bir tahmin yapan site bu kez şampiyon olacak takımın puanını güncelledi. Euro Club Index'e göre sezon sonunda ilk 5 sırada yer alacak takımlar ve alacağı puanlar şöyle:

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyonun puanı... - 1. Resim

5- Başakşehir: 58 puan

4- Beşiktaş: 60 puan

3- Trabzonspor: 64 puan

2- Fenerbahçe: 97 puan

1- Galatasaray: 102 puan

Düzenleyen:  - Spor
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