Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyonun puanı...

Düzenleyen: Songül Soysal 25 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme:

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Süper Lig'de, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı sona doğru iyice kızıştı. Ezeli rakipler arasında puan farkı 4. 'Şampiyon kim olacak?' sorusunun cevabı herkesin merak konusu. Futbol veri sitesi Euro Club Index Süper Lig şampiyonluğu için flaş bir tahmin yaptı. Ayrıca site şampiyonun puanında da değişikliğe gitti.