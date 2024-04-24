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Bu sezon Galatasaray 20, Fenerbahçe 23 penaltı kullandı! İşte GS ve FB'nin penaltı karnesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu sezon Galatasaray 20, Fenerbahçe 23 penaltı kullandı! İşte GS ve FB&#039;nin penaltı karnesi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Fenerbahçe ligin bitimine son 5 hafta kala kıyasıya bir mücadele içinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Hakem kararlarının ve tartışmalı pozisyonların gündem olduğu 2023-2024 sezonunda iki takımın da kullandığı penaltı sayısı merak ediliyor. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe kaç penaltı kullandı? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kullandığı penaltı sayısı…

Fenerbahçe ve Galatasaray kaç penaltı kullandı 2024? Süper Lig puan durumuna göre hem Galatasaray hem de Fenerbahçe şampiyonluk şansını son haftalara kadar korudu. İki takımın da puanlarının birbirine yakın olduğu kadar kullandıkları penaltı sayıları da birbirine yakın.

GALATASARAY KAÇ PENALTI KULLANDI 2024?

Galatasaray bu sezon 20 penaltı kullandı. Sarı-kırmızılılar kullandığı 20 penaltının 16’sını gole çevirirken, 4 penaltıyı ise kaçırdı. (%80 başarı)

Galatasaray’da Icardi 10 penaltı atışının 8’ini gole çevirdi, 2’sini kaçırdı. Kerem Aktürkoğlu 5 penaltının 3’ünü attı, 2’sini kaçırdı. Halil Dervişoğlu 2 penaltı atışının 2’sini de gole çevirdi. 1’er penaltı kullanan Tete, Mertens ve Kerem Demirbay ise kullandıkları penaltıları gole çevirdiler.

Galatasaray’ın bu sezonki penaltı sayısı: 20

Gol ile sonuçlanan penaltı sayısı: 16

Kaçırılan penaltı: 4

Penaltı atışlarındaki başarı oranı: %80

FENERBAHÇE KAÇ PENALTI KULLANDI 2024?

Fenerbahçe bu sezon 23 penaltı kullandı. Sarı-laciverliler kullandığı 23 penaltının 17’sini gole çevirirken, 6’sını kaçırdı. (%73,9 başarı)

Fenerbahçe’de Dusan Tadic kullandığı 14 penaltının 10’unda topu ağlarla buluştururken, 4 penaltı atışını gole çeviremedi. Michy Batshuayi 6 penaltıdan 5’ini gole çevirirken 1’ini kaçırdı. Edin Dzeko ise 3 penaltı atışından 2’sini gole çevirirken, 1’inde topu ağlarla buluşturamadı.

Fenerbahçe’nin bu sezonki penaltı sayısı: 23

Gol ile sonuçlanan penaltı sayısı: 17

Kaçırılan penaltı: 6

Penaltı atışlarındaki başarı oranı: %73,9

Bu sezon Galatasaray 20, Fenerbahçe 23 penaltı kullandı! İşte GS ve FB'nin penaltı karnesi - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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