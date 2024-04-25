Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem belli oldu! İşte düdük çalacak o isim

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem belli oldu! İşte düdük çalacak o isim

Beşiktaş derbisi Fenerbahçe'de birçok şeyi belirleyecek! Ya zafer ya yangın...

Beşiktaş derbisi Fenerbahçe'de birçok şeyi belirleyecek! Ya zafer ya yangın...

FB BJK derbisinin hakemi kim, sorusu cevap buldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Peki, Fenerbahçe derbi hakem kim? Derbiyi yönetecek hakem haberimizde...

Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemi kim, sorusu cevap buldu. Son dakika haberi Derbinin hakemi açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu. Peki, Volkan Bayarslan kimdir? Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman?

VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

1978 yılında Erzurum'da doğan Volkan Bayarslan, 2000 yılında hakemliğe başladı.

2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı.

2010 yılına kadar alt liglerde görev yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girdi.

1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini 21.08.2010 tarihinde Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasında yaşadı.

2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yaptı.

Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor-Manisaspor maçında görev yaptı.

Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan’ın oğludur.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma ise beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LİGİN 34. HAFTASINDA DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER

YARIN (26 NİSAN CUMA)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 NİSAN PAZAR

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu​​​​​​​

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 NİSAN PAZARTESİ

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam