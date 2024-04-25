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Beşiktaş derbisi Fenerbahçe'de birçok şeyi belirleyecek! Ya zafer ya yangın...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivasspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ipleri Galatasaray’a devreden sarı lacivertliler, Beşiktaş’ı devirirse umutlanacak. Aksi hâlde taşlar yerinden oynayacak.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Beşiktaş mücadelesi Fenerbahçe için bir derbiden çok daha fazlası. Şampiyonluk şansını Sivas’ta ateşe atan sarı lacivertlilerde büyük bir moral bozukluğu yaşanırken teknik direktör İsmail Kartal umudunu koruyor. Camiada şampiyonluk hasretinin 10 yıla çıkacağı endişesi yaşanırken Kartal, “Pes etmek yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” sözleriyle oyuncularını ayakta tutmaya çalışıyor. Sivas’ta beklemedikleri bir kayıp yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli hoca, Galatasaray’ın puan kaybedeceğine inancını korurken, “Son maça kadar savaşıp şampiyon olacağız” dedi.

CAMİANIN SABRI KALMADI

Ancak sezon başından beri birçok rekoru kırmasına rağmen camia içinde hep tartışılan bir isim olan İsmail Kartal bugün gelinen noktada kendi saflarından da çok ciddi bir eleştiri yağmuru altında. Şampiyonluk halinde bile Kartal’la yolların ayrılması gerektiğini savunan muhalif isimlerin sesleri daha gür çıkmaya başlarken, derbide yaşanacak bir puan kaybının hocanın Fenerbahçe kariyerinde nokta anlamına gelmesi bekleniyor. Bu arada eleştiriler Kartal’ı da aşıp yönetime yönelirken, Ali Koç’un Sivas sonrası sessiz kalması sarı lacivertli camiada öfkeyi artırıyor.

BATSMAN FORMA İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig’de sadece bir maça ilk on birde başlayan Michy Batshuayi, derbide forma bekliyor. Sonradan oyuna dâhil olduğu maçlarda yaptığı skor katkısıyla ligin en verimli ismi olan Belçikalı eski takımına karşı şans verilmesi hâlinde ağları havalandıracağından emin.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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