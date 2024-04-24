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Livakovic, olay penaltı sonrası ilk defa konuştu! Fenerbahçe, Sivas'ta 2 puan bırakmıştı

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Livakovic, olay penaltı sonrası ilk defa konuştu! Fenerbahçe, Sivas&#039;ta 2 puan bırakmıştı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Sivasspor deplasmanında yaşanan penaltı pozisyonu için açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a puan kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmüştü.

Mücadelenin son dakikalarında rakip takımdan Rey Manaj'ı düşürdüğü tespit edilen Livakovic, penaltı yaptırmıştı.

Karşılaşmadan 2 gün sonra kendini savunan milli kaleci, penaltı yapmadığını iddia etti.

Livakovic, olay penaltı sonrası ilk defa konuştu! Fenerbahçe, Sivas'ta 2 puan bırakmıştı - 1. Resim

LIVAKOVIC: TOP AUTA GİDİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; pozisyonun penaltı olmadığını belirten Livakovic, "Pozisyonda herkes görüyor ki kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor." ifadelerine dile getirdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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