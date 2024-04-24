TFF'den tarihi hamle! Türk futbolunda yeni dönem başlıyor: Alman modeli uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonla beraber farklı bir uygulama üzerinde çalışma başlattı. Alman modelini düşünen TFF heyeti, kulüplerle anlaşma sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ile yaptığı görüşme sonrasında Bağımsız Hakem Kurulu oluşturmak için harekete geçti.

Fanatik'te yer alan habere göre; TFF ile kulüpler, Alman modeli üzerinde anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda uygulanmasına beklenen projenin profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin tamamından onay aldığı öğrenildi.

TFF'NİN ALMAN MODELİ NASIL İŞLEYECEK?

TFF ve profesyonel kulüpler birer şirket kuracak. Bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket kuracak. Üyelerin 3'ünü TFF, 2'sini kulüpler belirleyecek. 5 üyeden oluşan bu şirket, Bağımsız Hakem Kurulu atayacak.



Profesyonel bir zeminde faaliyetlerine başlayacak Bağımsız Hakem Kurulu, klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.

Bağımsız Hakem Kurulu, gerektiği takdirde yabancı orta hakem ve VAR hakemlerinin atanmasında TFF ve kulüplerden bağımsız karar alabilecek. Modelin bu haliyle Alman modeli ile aynı olduğu, İngiltere modeliyle ise benzerlikler gösterdiği belirtiliyor.