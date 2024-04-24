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Galatasaray'a İtalya'dan sağ bek! Brandon Soppy için harekete geçildi

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Galatasaray&#039;a İtalya&#039;dan sağ bek! Brandon Soppy için harekete geçildi

Spor Haberleri

Devre arası kadrosuna kattığı Serge Aurier'den beklediği verimi alamayan Galatasaray, Sacha Boey ayarında bir sağ bek için arayışlara başladı. Gündemde Atalanta'nın Fransız oyuncusu Brandon Soppy var.

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna yakın olan Galatasaray, sağ bek transferi yapmaya karar verdi.

Sacha Boey'i 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satan Sarı-kırmızılılar, yerine aldığı Serge Aurier'den beklediği verimi alamadı.

Şu ana kadar sadece Alanyaspor deplasmanında 45 dakika oynayan Fildişi Sahilli oyuncu, yerini Kaan Ayhan'a bırakmıştı.

Galatasaray'a İtalya'dan sağ bek! Brandon Soppy için harekete geçildi - 1. Resim

GALATASARAY'DAN BRANDON SOPPY ATAĞI

Aurier ile sezon sonunda devam etmeyi planlamayan Galatasaray'ın Schalke 04 takımında kiralık oynayan Brandon Soppy ile ilgileniyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre bonservisi Atalanta'ta bulunan 22 yaşındaki sağ bek için nabız yoklandığı belirtildi.

Sezonun ikinci devresinden itibaren Schalke forması giyen Soppy, şu ana kadar sadece 4 maça çıktı.

İlk devreyi Atalanta'da geçiren Fransız oyuncu 5 maça çıkmıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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