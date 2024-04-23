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Süper Lig 33. haftanın VAR kayıtları yayınlandı! Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu paylaşıldı

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Süper Lig 33. haftanın VAR kayıtları yayınlandı! Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu paylaşıldı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 33. haftasındaki önemi pozisyonların VAR kayıtları paylaşıldı. Sivasspor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu da detaylarıyla verildi.

Süper Lig'in 33. haftasında yaşanan önemli anların VAR kayıtları paylaşıldı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında Livakovic ve Rey Manaj arasında yaşanan penaltı pozisyonunun konuşmaları ilk defa yayınlandı.

CİHAN AYDIN VE VAR ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

Sivasspor-Fenerbahçe maçında Sivasspor'un kazandığı penaltının VAR kaydı açıklandı.

VAR hakemi Benjamin Brand: Benjamin konuşuyor. Kalecinin, hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Cihan Aydın: Tamam. Geliyorum incelemeye.

Benjamin Brand: Cihan, duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.

Cihan Aydın: Tamam, teması gördüm.

Benjamin Brand: Kalecinin teması, tamam. Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.

Cihan Aydın: Normal hızda istiyorum, evet.

Benjamin Brand: Bu yavaş çekim.

Cihan Aydın: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum. 

Benjamin Brand: Evet, onaylıyorum.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

SÜPER LİG 33. HAFTA VAR KAYITLARI

 

Düzenleyen:  - Spor
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