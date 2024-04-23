Süper Lig 33. haftanın VAR kayıtları yayınlandı! Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu paylaşıldı
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Süper Lig'in 33. haftasındaki önemi pozisyonların VAR kayıtları paylaşıldı. Sivasspor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu da detaylarıyla verildi.
Süper Lig'in 33. haftasında yaşanan önemli anların VAR kayıtları paylaşıldı.
Sivasspor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında Livakovic ve Rey Manaj arasında yaşanan penaltı pozisyonunun konuşmaları ilk defa yayınlandı.
CİHAN AYDIN VE VAR ARASINDA GEÇEN KONUŞMA
Sivasspor-Fenerbahçe maçında Sivasspor'un kazandığı penaltının VAR kaydı açıklandı.
VAR hakemi Benjamin Brand: Benjamin konuşuyor. Kalecinin, hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum.
Hakem Cihan Aydın: Tamam. Geliyorum incelemeye.
Benjamin Brand: Cihan, duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.
Cihan Aydın: Tamam, teması gördüm.
Benjamin Brand: Kalecinin teması, tamam. Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz.
Cihan Aydın: Normal hızda istiyorum, evet.
Benjamin Brand: Bu yavaş çekim.
Cihan Aydın: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.
Benjamin Brand: Evet, onaylıyorum.
Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.
SÜPER LİG 33. HAFTA VAR KAYITLARI