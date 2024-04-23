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Süleyman Hurma'nın "Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözlerine TFF'den jet cevap: "Manipülatif, yalan beyanlar"

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Süleyman Hurma&#039;nın &quot;Süper Lig tescil edilmeyebilir&quot; sözlerine TFF&#039;den jet cevap: &quot;Manipülatif, yalan beyanlar&quot;

Spor Haberleri

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma katıldığı bir canlı yayında "Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya." ifadelerini kullanmıştı. Hurma'nın bu sözleri üzerine TFF bir açıklama yayınladı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'daki seçim tarihinin geç olduğunu ve bu geç tarihin Türk futbolu için tehlike oluşturduğunu savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya. Bir ayda kaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez gündemlere geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim" 

Süleyman Hurma'nın

"MANİPÜLATİF, YALAN BEYANLAR"

Sporx'in haberine göre; bu sözlere TFF'den bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FIFA ve UEFA ile ilişkilerimiz son derece üst düzeyde devam etmektedir. FIFA ve UEFA ile TFF heyetleri arasında karşılıklı ziyaretler, Türk futbolunun gelişimine yönelik çalışmalar artarak sürmektedir. Bugünlerde Riva’da ve Antalya'da alt yaş kategorilerinde UEFA’nın uluslararası turnuvalarına ev sahipliği yapıyoruz. 2024 ve ev sahibi olacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları hazırlık sürecinde FIFA’nın müdahalesi, ligin tescil edilmemesi gibi manipülatif, yalan beyanlara itibar edilmemelidir."

Düzenleyen:  - Spor
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