Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan gündem olan sözler: "Türk futbolu takibe alındı Süper Lig tescil edilmeyebilir"

Bu sezon skandallarla gündemden düşmeyen Süper Lig ve Türk futbolu hakkında Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan gündem olan sözler. Hurma, Süper Lig'in tescil edilmeyebileceğini söyledi ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hurma'nın "Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Hurma, tıpkı Fenerbahçe gibi Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Dünyada ilk defa yerel kupanın grup formatıyla oynanacağını söyleyen Hurma "Bunu da Şampiyonlar Ligi gibi anlatıyorlar" ifadelerini kullandı. Hurma, Türkiye Kupası hakkındaki eleştirilerine şu sözlerle devam etti:

"Türkiye Kupası dediğin şeyde seri başı sistemi de olmaz. Türkiye'nin bütün takımları mücadele eder. BAL takımı, Fenerbahçe ile oynar. İlk turda denk gelir, Galatasaray-Fenerbahçe oynar. Yok ama bunlar illa yarı finalde, finalde karşılaşsın. Mesela şimdi biz Trabzonspor ile oynayacağız, Ankaragücü de Beşiktaş ile oynayacak"

"İMZA İŞİ SULANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçim kararını, Kulüpler Birliği'ndeki 20 kulübün de geç bulduğunu ve TFF'nin seçim kararı alması konusunda uzlaşma sağladığını duyuran Hurma, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in işi sulandırdığını söyledi. Hurma, "Bu iş sulandırılıyor. Ben o müzakereden bir şey çıkmayacağını toplantıda dile getirdim. Bir heyet seçildi, görüşmeye gittiler ve görüşmeden bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG TESCİL EDİLMEYEBİLİR"

TFF'nin 18 Temmuz'daki seçimi haziran ayına çekip çekmeyeceği konusuna da değinen Hurma dikkat çeken ifadeler kullandı. Türk futbolunun FIFA ve UEFA tarafından takibe alındığını söyleyen Hurma sözlerine şöyle devam etti:

"FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya. Bir ayda kaç kez UEFA ve FIFA Başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez gündemlere geldik. O yüzden bir an önce yapmamız gerekenleri yapalım, daha ağır bedeller ödemeyelim"