Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklaması: "Tarihi değiştirmek istemiyor"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklaması: "Tarihi değiştirmek istemiyor"

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile gerçekleştirilen görüşme sonrası Büyükekşi'nin, seçim tarihini değiştirmek istemediğini açıkladı. İşte haberin detayları.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 18 Temmuz'daki seçim tarihinin erkene alınması için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önderliğinde bir heyet kurulmuş bu heyette Kulüpler Birliği adına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç yer almıştı.
 
Merakla beklenen o görüşme gerçekleşti. 
 
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklaması:

"İMZA TOPLANACAK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Özbek, TFF'nin seçim tarihini değiştirmek istemediğini ve imza toplanacağını açıkladı. Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
 
"Bugün heyet olarak toplantıya geldik. Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyle bu toplantı amaçsız hale geldi. 'Uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyorduk ama siz bir bildiri yayınlıyorsunuz.' dendi. 18 Temmuz'daki seçim tarihini federasyon değiştirmek istemediğini söyledi." 
 
 
Düzenleyen:  - Spor
31 işletmeye baskın! Kumar oynayanlara rekor cezaJandarma astsubayın cenazesinde yürek yakan detay! 'Beni buraya gömün' diyerek mezar yerini göstermiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fernando Muslera'dan flaş karar! Galatasaray efsanesi vedasını açıkladı: "Kariyerimi noktalıyorum..." - SporFernando Muslera vedasını açıkladıAncelotti Arda Güler'i aldı karşısına konuştu! Real Madrid'den ayrılması beklenen Güler'le özel görüşme - SporAncelotti ile Arda Güler arasında özel görüşmeTrabzonspor'dan son dakika açıklaması "Fenerbahçe maçından sonra yaptığımız şikayetler işleme alınmadı" - Spor"Yaptığımız şikayetler işleme alınmadı"TFF Başkanlığına bir aday daha! Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık adaylığını açıkladı - SporTFF Başkanlığına bir aday dahaGalatasaray'ın 36'lık delikanlısı Dries Mertens Belçika'da manşetlerde! "Gözleri sırtında" - SporGalatasaray'ın 36'lık delikanlısı manşetlerde'Çürük' tartışması dallanıp budaklanıyor! Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'ya: "Beşiktaş'a böyle diyemezsin" - Spor"Beşiktaş çürük" tartışması dallanıp budaklanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...