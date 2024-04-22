Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklaması: "Tarihi değiştirmek istemiyor"
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile gerçekleştirilen görüşme sonrası Büyükekşi'nin, seçim tarihini değiştirmek istemediğini açıkladı. İşte haberin detayları.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 18 Temmuz'daki seçim tarihinin erkene alınması için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önderliğinde bir heyet kurulmuş bu heyette Kulüpler Birliği adına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç yer almıştı.
Merakla beklenen o görüşme gerçekleşti.
"İMZA TOPLANACAK"
Görüşme sonrası açıklama yapan Özbek, TFF'nin seçim tarihini değiştirmek istemediğini ve imza toplanacağını açıkladı. Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün heyet olarak toplantıya geldik. Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyle bu toplantı amaçsız hale geldi. 'Uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyorduk ama siz bir bildiri yayınlıyorsunuz.' dendi. 18 Temmuz'daki seçim tarihini federasyon değiştirmek istemediğini söyledi."
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor