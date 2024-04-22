Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklaması: "Tarihi değiştirmek istemiyor"

Görüşme sonrası açıklama yapan Özbek, TFF'nin seçim tarihini değiştirmek istemediğini ve imza toplanacağını açıkladı. Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün heyet olarak toplantıya geldik. Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyle bu toplantı amaçsız hale geldi. 'Uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyorduk ama siz bir bildiri yayınlıyorsunuz.' dendi. 18 Temmuz'daki seçim tarihini federasyon değiştirmek istemediğini söyledi."