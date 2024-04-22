TFF Başkanlığına bir aday daha! Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık adaylığını açıkladı

TFF'ye tam saha press! Ya Haziran ya imza! Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi...

TFF'ye tam saha press! Ya Haziran ya imza! Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi...

Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki kurulun seçimli olacağını açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için 4 isim aday olmuştu. O isimlere bir yenisi daha eklendi. Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık da TFF Başkanlığı için adaylığını duyurdu.

Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmaoğlu, Erdal Alkış ve Tolga Gani Zengin'in ardından, Samsunspor Kulübü eski Başkanı İsmail Uyanık da, TFF Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Uyanık adaylığını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Samsunlu gençlerin, Samsunlu futbolseverlerin ve Türkiye'deki futbolseverlerin teşviki ve ısrarıyla aday olduğunu belirten Uyanık şu ifadeleri kullandı:

"Futbol takımlarının borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa'da tekrar Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inananlarla birlikte adaylığı açıklıyorum. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna daha rahat bu mesajları verebilmek adına bu bir fırsat... Devamında doğru şeyleri, doğru sloganları söylediğimiz zaman o sloganların altında birleşebileceğimiz birçok liyakatli ve temiz futbol adamının olduğuna inanıyorum. İnşallah Türk sporuna, Samsun'a, Anadolu sporuna özellikle hayırlı olmasını diliyorum.