Mecnun Otyakmaz'dan TFF başkanlığı için adaylık açıklaması

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF adaylığı hakkında konuştu. Otyakmaz, böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, TFF başkanlığına aday olacağı iddialarına cevap verdi. Otyakmaz, TFF'ye başkan olma gibi bir planının bulunmadığını belirtti.

SİVASSPOR'UN BANA DAHA ÇOK İHTİYACI VAR

Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum. Tabii zaman ne gösterir, ne yapar... Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek istemiyorum. Nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım." diye konuştu.