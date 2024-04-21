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TFF'ye tam saha press! Ya Haziran ya imza! Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi...

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TFF&#039;ye tam saha press! Ya Haziran ya imza! Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi...

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Süper Lig kulüplerinin gündemi erken seçim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıklaması ve kulüplerin bu tarihi geç bulması sonrası görüşmeler sürüyor. Dursun Özbek başkanlığında oluşturulan bir heyet TFF seçiminin haziran başında yapılmasını isteyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihi, Süper Lig kulüplerini memnun etmedi. Seçimin lig biter bitmez Haziran ayında yapılmasını isteyen Süper Lig kulüpleri noter huzurunda imza vermişti.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başkanlığında kurulan bir heyet, Büyükekşi'den seçimin erken yapılmasını isteyecek. Bu heyette yer alan isimler ise şöyle; Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz. Bu heyette Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan temsilci bulunmuyor. 

TFF'ye tam saha press! Ya Haziran ya seçim! Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi... - 1. Resim

YA HAZİRAN YA İMZA! 

Hürriyet'in haberine göre; Özbek başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyeti yarın saat 16.00’da Büyükekşi ile bir araya gelecek ve seçimin haziran başına alınmasını sözlü olarak talep edecek, aksi halde erken seçim amacıyla toplanan imzalar yürürlüğe konulacak.

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