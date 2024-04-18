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Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkan adayı oldu!

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Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkan adayı oldu!

Spor Haberleri

18 Temmuz'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan seçimleri için Erdal Alkış ve Servet Yardımcı'nın ardından, Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da aday oldu. İşte detaylar.

Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 18 Temmuz'daki kurulun, seçimli olacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından adaylık açıklamaları peş peşe geliyor. 

Büyükekşi'nin 18 Temmuz tarihini vermesi sonrası iş insanı Erdal Alkış ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkanlık için aday olduklarını paylaşmıştı.

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkan adayı oldu! - 1. Resim

Alkış ve Yardımcı'nın adaylık kararı sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

HACIOSMANOĞLU DA ADAY

Sportdigitale'in haberine göre; Bir dönem Trabzonspor'da başkanlık görevini yürüten İbrahim Hacıosmanoğlu da seçime girecek. 

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkan adayı oldu! - 2. Resim

Öte yandan başkan adaylarından biri olan Servet Yardımcı'nın yönetim kadrosunda Cemil Kazancı da girecek. Kazancı, Başkanvekili ve TFF İcra Kurulu'nda yer alacak. Ayrıca, Süleyman Hurma ve Ali Düşmez de Yardımcı'nın yönetiminde görev alabilir. Listenin netleşmesi için çalışmalar sürüyor.

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