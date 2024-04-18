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TFF başkanlığı için adaylığını açıklayan Erdal Alkış'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF başkanlığı için adaylığını açıklayan Erdal Alkış&#039;ın hayatı ve biyografisi

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Futbol dünyasının tanınan isimlerinden olan Erdal Alkış, TFF başkan adaylığını açıkladı, Erdal Alkış kimdir, soruları hız kazandı. TFF, seçime gidecek. Peki, TFF başkanlığı için adaylığını açıklan İş insanı Erdal Alkış kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? TFF ne zaman seçime gidecek 2024? Hayatı ve kariyeri haberimizde...

TFF, 18 Temmuz'da seçime gidiyor. Gözler ise adaylara çevrildi. İş insanı Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) 18 Temmuz'da yapılması planlanan başkanlık seçimleri için aday olduğunu duyurdu. Peki, Erdal Alkış kaç yaşında, mesleği ne?

TFF BAŞKANLIK ADAYI ERDAL ALKIŞ KİMDİR?

Erdal Alkış 1966 yılında Kahramanmaraş Göksun’da dünyaya geldi. İşletme okuyan Alkış, erken yaşta iş hayatına atıldı.

İlk şirketini 1986 yılında Kayseri’de kurdu. 2002 yılında yapılan genel seçimler ve 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Seçim koordinasyonunu yürüttü. 

Erdal Alkış çerkes asıllı ve iki çocuk babasıdır.. Rusça, İngilizce, Arapça, Çerkesçe bilmektedir.

İlgi alanları Teknoloji, Tarım, Çevre, Futbol yöneticiliği, Hava alanı-Deniz Limanı İşletmeciliği ve Enerji sektörüdür.

Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint iş konseyi eski başkanıdır.

İş insanı Erdal Alkış, TFF başkanlığı için adaylığını açıkladı. - 1. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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