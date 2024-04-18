TFF başkanlığı için adaylığını açıklayan Erdal Alkış'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 14:10 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 14:10 - Güncelleme:

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Futbol dünyasının tanınan isimlerinden olan Erdal Alkış, TFF başkan adaylığını açıkladı, Erdal Alkış kimdir, soruları hız kazandı. TFF, seçime gidecek. Peki, TFF başkanlığı için adaylığını açıklan İş insanı Erdal Alkış kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? TFF ne zaman seçime gidecek 2024? Hayatı ve kariyeri haberimizde...