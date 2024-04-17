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TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimli mali genel kurulu 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Genel kurul öncesi iş insanı Erdal Alkış başkan adaylığını açıkladı.

İş insanı Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Alkış, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.

Açıklamasına "Futbolun gerçek sahipleri olan kulüplerimizin tamamının ortak talebiyle TFF yönetimi, 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı vermiştir. Ancak Kulüpler Birliği, söz konusu tarihin geç olduğunu belirterek daha erken bir tarihte TFF başkanlık seçimlerinin yapılmasını istemiştir" şeklinde devam eden Alkış, şunları kaydetti:

'GÜNEŞLİ AYDINLIK GÜNLER İÇİN...'

"Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylediği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor kültürüne hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır.

Bu yüzden Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Söz veriyoruz, size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz!"

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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