TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü mü? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı: "İmzaya gerek kalmadı"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve seçimin daha erken bir tarihte yapılması konusunda konuştuğu iddia edilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek "İmzaya gerek kalmadı" dedi. İşte Özbek'in o açıklamaları.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bir iddia spor gündemine bomba gibi düşmüştü. Habere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 18 Temmuz'daki TFF Başkanlığı seçiminin daha erken olması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

Kulüpler Birliği toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Özbek, konuya dair konuştu.

ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-"İmza kampanyasının artık bir gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. Bizce de TFF seçiminin daha erken bir tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum."

-"Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. En azından bu denenmeli. Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etme çabasındayım. Sonuç alınamazsa sonrasında ne yapılacağına bakılmalı. Kulüpler Birliği'nin birliği bozulmamalı."

-"Başkan Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile bu konuda bir fikir alışverişi yapılıp yapılmadığı ile ilgili gelen soruya "Bugün yapacağız"

-"18 Temmuz tarihi uygun mudur değil midir bu ayrı bir şey. Bize göre de seçimin daha erken tarihte yapılması esastır. Seçimin Haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum."