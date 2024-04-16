Kritik görüşme! Dursun Özbek ile Mehmet Büyükekşi bir araya geldi "Seçimi erkene al"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçi duyurması sonrası Süper Lig kulüpleri, bu tarihin geç olduğunu savunarak erkene alınması için, noter huzurunda imza vermişti. Bu konuda bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. İddiaya göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. İşte haberin detayları.

Son dönemde Türk futbolunda yaşanan skandallar sonra Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkan Mehmet Büyükekşi eleştiriliyordu. Sık sık istifaya davet edilen Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 18 Temmuz'daki kurulun, seçimli yapılacağını duyurmuştu.

Ancak bu tarih Süper Lig kulüplerinde geç bulunarak daha erkene çekilmesi talep edilmiş, bunun üzerine TFF'den yapılan açıklamada EURO 2024 nedeniyle bu tarihin seçildiği belirtilmişti.

ÖZBEK VE BÜYÜKEKŞİ'DEN KRİTİK GÖRÜŞME

Yaşananlar sonrası kritik bir görüşme gerçekleşti. Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü ve 'Kulüplerin çağrısına kulak verin ve bu kaotik ortamın sona ermesi için seçimi Haziran'da yapalım' dedi. Büyükekşi, Özbek'in bu talebine olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.

Mehmet Büyükekşi şu ana dek Kulüpler Birliği'nden yapılan 'Erken Seçim' çağrılarına net bir cevap vermedi ancak 'Seçimi bir hafta erkene alabiliriz' düşüncesinde. Kulüpler Birliği'nin büyük bölümü bu düşünceyi de kabul etmiyor ve hemen seçimli genel kurul istiyor.