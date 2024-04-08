TFF başkan adayları belli oluyor! 2024 TFF başkanlık seçimi öncesi adaylık için birçok ismin adı geçiyor

TFF, 18 Temmuz'da yapılacak genel kurulla yeni başkanını seçecek. Yeni TFF başkanının kim olacağı merak konusu olurken, aynı zamanda TFF başkan adayları da konuşulmaya başlandı. TFF başkan adayı olacağı iddia edilen birçok isim bulunuyor. O isimler arasında Haluk Ulusoy, Mahmut Özgener ve Fikret Orman gibi isimler yer alırken, TFF başkan adayları arasında yer alabilecek bir isim daha gündeme geldi.

TFF başkan adayları 2024! Türkiye Futbol Federasyonu 18 Temmuz Perşembe günü yeni başkanını seçecek. TFF başkanlığına adaylık için birçok isim konuşuluyor. Peki, TFF başkan adayları kimler? İşte iddia edilen isimler…

TFF BAŞKAN ADAYLARI 2024

18 Temmuz'da yapılacak seçimde Haluk Ulusoy, Mahmut Özgener ve Fikret Orman gibi isimlerin aday olacağı iddia edilirken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

İsmail Er'in haberine göre Cemil Kazancı'nın adaylık için çalışmalara başladığı ve listesinin güçlü olduğu öğrenildi.

Öte yandan aday olabilecek bir diğer ismin de Servet Yardımcı'nın olduğu ve kulüplerin kendisine destek verdiği konuşuluyor.

Servet Yardımcı, 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

TFF BAŞKAN ADAYI OLMAK İÇİN ŞARTLAR

a) 25 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, toplamda iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

c) Temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e) Yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile Başkan olmaları mümkün değildir.

f) TFF üyesi olan ve profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüplerde, başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğinde bulunanların, seçimden önce TFF Başkanı seçildikten sonra derhal o görevlerinden istifa edeceklerine dair yazılı bir taahhütname vermeleri zorunludur.

TFF BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları Genel Sekreterlik aracılığıyla uygulamak,

b) TFF kurullarının bu Statüde yer alan hedeflere ulaşacak şekilde etkili işleyişini sağlamak,

c) Genel Sekreterin atanmasını ve görevden alınmasını teklif etmek,

ç) TFF ile onun üyeleri, FIFA, UEFA, siyasi kurumlar ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkileri yürütmek,

d) TFF’nin işlerini TFF Kanunu, TFF Statüsü ve diğer ilgili talimatlar uyarınca yürütmek,

e) Genel Sekreterliğin çalışmasını denetlemek,

f) Yan Kurulların kurulmasını ve bu kurulların başkanlarının ve üyelerinin Yönetim Kurulu tarafından atanmasını önermek,

g) TFF adına harcamalar yapmak ve gerekirse bu yetkiyi Başkan Vekillerine, Genel Sekreterliğe veya diğer personele vermek,

h) Gerekli hallerde yan kurulların toplantılarına katılmak ve başkanlık etmek.