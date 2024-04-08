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Yeni TFF Başkanı için sürpriz isim! Adaylık çalışmalarına başladı

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Yeni TFF Başkanı için sürpriz isim! Adaylık çalışmalarına başladı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 turnuvasının ardından 18 Temmuz'da genel kurul düzenleneceğini açıkladı. Gözler göreve gelecek yeni başkana çevrildi. İşte adaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da yapılacak genel kurulla yeni başkanını seçecek.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. Bu Seçimli Genel Kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni TFF Başkanı için sürpriz isim! Adaylık çalışmalarına başladı - 1. Resim

Cemil Kazancı

YENİ TFF BAŞKANI CEMİL KAZANCI MI?

18 Temmuz'da yapılacak seçimde Haluk Ulusoy, Mahmut Özgener ve Fikret Orman gibi isimlerin aday olacağı iddia edilirken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

İsmail Er'in haberine göre Cemil Kazancı'nın adaylık için çalışmalara başladığı ve listesinin güçlü olduğu öğrenildi.

Yeni TFF Başkanı için sürpriz isim! Adaylık çalışmalarına başladı - 2. Resim

Öte yandan aday olabilecek bir diğer ismin de Servet Yardımcı'nın olduğu ve kulüplerin kendisine destek verdiği konuşuluyor.

Servet Yardımcı, 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

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