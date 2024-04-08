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Haberler > Spor > Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Şenol Güneş iddiası! Canlı yayında şaşırtan anlar

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Şenol Güneş iddiası! Canlı yayında şaşırtan anlar

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Erman Toroğlu&#039;ndan çok konuşulacak Şenol Güneş iddiası! Canlı yayında şaşırtan anlar

Spor Haberleri

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'daki canlı yayınında Beşiktaş ile ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. Toroğlu'nun Şenol Güneş ile ilgili sözleri siyah-beyazlı taraftarları şaşırttı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ve daha sonra alınan kötü sonuçlar sonrası istifa eden Şenol Güneş'in Ahmet Nur Çebi'yi suçladığını öne süren Toroğlu, "Şenol Güneş bir yerde konuşuyor, diyor ki Ahmet Nur Çebi parasını kurtarmak için Beşiktaş'ı da yaktı beni de yaktı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın başında bu sezon 15 resmi maça çıkan 71 yaşındaki hoca, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Tecrübeli hoca 5 Ekim 2023 tarihinde iç sahada Lugano ile oynanan maç sonrası istifa etti.

İsviçre ekibine 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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