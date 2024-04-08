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Haberler > T-Otomobil > Honda'dan Beşiktaş kulübüne hibrit desteği 

Honda'dan Beşiktaş kulübüne hibrit desteği 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Honda&#039;dan Beşiktaş kulübüne hibrit desteği 

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Honda Türkiye ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) iş birliği kapsamında Japon üreticinin yeni hibrit modelleri kulübe tahsis edildi. Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada açıklamasında “Beşiktaş kulübü ve taraftarlarındaki ruh, Honda markasına duyulan güçlü bağa benziyor. Çok doğru bir iş birliğine imza attık” dedi. 

Sportif marka kimliği ile ön plana çıkan Honda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü  ile yaptığı iş birliği kapsamında yeni araçları törenle teslim etti.  Özellikle sporu iletişimin en önemli platformlarından biri olarak değerlendiren ve spor faaliyetlerine global çapta destek veren Japon üretici, hibrit ürün gamında yer alan ZR-V e:HEV ve CR-V e:HEV model araçlarını BJK futbol takımı oyuncuları ile üst düzey yöneticilerinin kullanımına sundu.

Düzenlenen teslim töreninde konuşan Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada “İş birliğimiz kapsamında yenilediğimiz araçlarımızın takıma enerji katmasını diliyoruz” dedi. Honda için doğru iş birliklerinin önemine değinen Başkan Yamada, “Honda’nın ‘2050 yılı sıfır karbon hedefi’ kapsamında Türkiye’de satışa çıkardığımız bu hibrit modelleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Markamızın gerek sportif kimliği gerekse modellerindeki sportif çizgileri ile örtüşen bu iş birliğinin iki markaya da fayda sağlayacağına inanıyorum. Beşiktaş takımındaki ve taraftarlarındaki ruhun, duruşun Honda markasına duyulan güçlü bağ ile birbirine benzerliği çok doğru bir iş birliğine imza attığımızın göstergelerinden biri oldu” dedi.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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