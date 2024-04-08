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TFF tartışmalara son noktayı koydu! Seçim tarihini resmen duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF tartışmalara son noktayı koydu! Seçim tarihini resmen duyurdu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, seçim tarihini resmen açıkladı. Tartışma konusu olan seçim 18 Temmuz 2024'te yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu seçim tarihini resmen açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının EURO 2024 programı nedeniyle 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağı açıklandı.

TURNUVA TARİHİ DİKKATE ALINDI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir." 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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