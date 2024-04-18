Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler

TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler

Düzenleyen:
- Güncelleme:
TFF açıkladı! İşte Süper Lig&#039;de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. TFF atamalarında 'dijital olarak belirlendiğinin' altını çizdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin verildiği Süper Lig'de, 33.haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig 33. hafta müsabakaları 19, 20, 21 ve 22 Nisan'da, Trendyol 1. Lig 31. hafta müsabakaları 19, 20, 21 ve 22 Nisan'da, TFF 2. Lig 36. hafta müsabakaları 21 Nisan'da, TFF 3. Lig 29. hafta müsabakaları 21 Nisan'da oynanacaktır."

TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler - 1. Resim

Beşiktaş - Ankaragücü | Bahattin Şimşek

Kayserispor - Trabzonspor | Çağdaş Altay

Galatasaray - Pendikspor | Direnç Tonusluoğlu

 Sivasspor - Fenerbahçe | Cihan Aydın

İstanbulspor - Karagümrük | Burak Şeker

Konyaspor - Alanyaspor | Oğuzhan Çakır

Samsunspor - Adana Demirspor | Murat Erdoğan

Başakşehir - Rizespor | Arda Kardeşler

Antalyaspor - Hatayspor | Abdulkadir Bitigen

Gaziantep FK - Kasımpaşa | Kadir Sağlam

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
İngiltere'de Magnum dondurmaları toplatılıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ÖZEL HABER | Beşiktaş'da teknik direktörlük için sıcak temas! Şenol Güneş'le görüşüldü - SporÖzel Haber | Beşiktaş ile Şenol Güneş'ten flaş görüşmeŞampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Ülke puanı ekstra katılım hakkı getirecek! O ülkeler... - SporÜlke puanı ekstra katılım hakkı getiriyorFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu - SporFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli olduReal Madrid'e vedası kesinleşti! Arda Güler bu sezon sonu yolcu başkan Florentino Perez ayrılığı resmen açıkladı - SporBaşkan ayrılığı açıkladıFatih Terim Fenerbahçeli o isme gözünü dikti! Terim çok istedi imzalar atıldı bile - SporTerim çok istedi imzalar atıldı bileŞampiyon Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi olacak? Flaş sözler: "Kantarda ağır çeken takım Galatasaray" - Spor"Kantarda ağır çeken takım..."
Sonraki Haber Yükleniyor...