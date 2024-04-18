TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. TFF atamalarında 'dijital olarak belirlendiğinin' altını çizdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin verildiği Süper Lig'de, 33.haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig 33. hafta müsabakaları 19, 20, 21 ve 22 Nisan'da, Trendyol 1. Lig 31. hafta müsabakaları 19, 20, 21 ve 22 Nisan'da, TFF 2. Lig 36. hafta müsabakaları 21 Nisan'da, TFF 3. Lig 29. hafta müsabakaları 21 Nisan'da oynanacaktır."

Beşiktaş - Ankaragücü | Bahattin Şimşek

Kayserispor - Trabzonspor | Çağdaş Altay

Galatasaray - Pendikspor | Direnç Tonusluoğlu

Sivasspor - Fenerbahçe | Cihan Aydın

İstanbulspor - Karagümrük | Burak Şeker

Konyaspor - Alanyaspor | Oğuzhan Çakır

Samsunspor - Adana Demirspor | Murat Erdoğan

Başakşehir - Rizespor | Arda Kardeşler

Antalyaspor - Hatayspor | Abdulkadir Bitigen

Gaziantep FK - Kasımpaşa | Kadir Sağlam