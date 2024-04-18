TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33.hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. TFF atamalarında 'dijital olarak belirlendiğinin' altını çizdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin verildiği Süper Lig'de, 33.haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig 33. hafta müsabakaları 19, 20, 21 ve 22 Nisan'da, Trendyol 1. Lig 31. hafta müsabakaları 19, 20, 21 ve 22 Nisan'da, TFF 2. Lig 36. hafta müsabakaları 21 Nisan'da, TFF 3. Lig 29. hafta müsabakaları 21 Nisan'da oynanacaktır."
Beşiktaş - Ankaragücü | Bahattin Şimşek
Kayserispor - Trabzonspor | Çağdaş Altay
Galatasaray - Pendikspor | Direnç Tonusluoğlu
Sivasspor - Fenerbahçe | Cihan Aydın
İstanbulspor - Karagümrük | Burak Şeker
Konyaspor - Alanyaspor | Oğuzhan Çakır
Samsunspor - Adana Demirspor | Murat Erdoğan
Başakşehir - Rizespor | Arda Kardeşler
Antalyaspor - Hatayspor | Abdulkadir Bitigen
Gaziantep FK - Kasımpaşa | Kadir Sağlam