Fenerbahçe - Olympiakos maçına Alman hakem atandı | UEFA Konferans Ligi çeyrek final turu

UEFA Konferans Ligi çeyrek final turu rövanşında oynanacak Fenerbahçe - Olympiakos maçını Tobias Stieler yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'nin Olympiakos'u konuk edeceği maçın hakemi belli oldu.

İlk maçı Yunanistan'da 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 18 Nisan tarihinde Kadıköy'de Olympiakos'u ağırlayacak.

Zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak Christian Dingert görev alacak.